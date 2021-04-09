09 апреля, пятница
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ЦБ аннулировал лицензию НКО «Электронный платежный сервис»

Банк России аннулировал лицензию небанковской кредитной организации (НКО) «Электронный платежный сервис». Лицензия отозвана по решению ее участников, сообщается на сайте регулятора. НКО занимала 379-е место в банковской системе России по величине активов.

«Основанием для аннулирования лицензии у НКО "ЭПС" (ООО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации»,— говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что имущество кредитной организации достаточно для удовлетворения требований кредиторов.

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