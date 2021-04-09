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В Шадринске суд обязал «Магнит» устранить нарушения антитеррористического законодательства

Курганский городской суд удовлетворил в полном объеме требования местной прокуратуры об устранении АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») нарушений законодательства о противодействии терроризму. Решение вступило в законную силу.

Как сообщают в прокуратуре Курганской области, нарушения были выявлены при проведении категорирования торговых объектов, которое проводится «для установления требований к обеспечению антитеррористической защищенности с учетом угрозы совершения террористического акта и масштаба возможных последствий», говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что «Тандер» не провел комиссионное обследование магазинов «Магнит» в Шадринске. По этому факту было внесено представление, после чего сотрудники компании обследовали торговые объекты, однако не присвоили им категории, что противоречит требованиям антитеррористического законодательства. В августе прошлого года прокуратура подала иск в суд о признании актов обследования и категорирования недействительными и возложении на компанию обязанности снова провести процедуру и оформить паспорт безопасности.

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