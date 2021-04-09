Площади и скверы в нижегородском кремле закроют до августа

В кремле проводится масштабное благоустройство общественных площадок в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. На время ремонта территории огородят строительным забором. Площади и скверы вновь откроют для посещения в августе, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работы ведутся на площади мемориала «Вечный огонь», на Ивановском съезде, Кремлевском бульваре, в Губернаторском саду, Еловом сквере, на центральной площади, Дмитриевской башне, стенах кремля и в Часовом сквере.

«Мы просим нижегородцев с пониманием отнестись к временным мерам. К августу все общественные площадки, сады, скверы будут полностью отреставрированы и приведены в порядок, они вновь станут доступными для посетителей»,— сообщил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Анастасия Еремина