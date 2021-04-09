Число зараженных COVID-19 в Самарской области превысило 57,5 тыс. человек

За сутки в Самарской области были выявлены 200 новых зараженных коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 209 граждан, которые ранее переболели COVID-19. Кроме того, за прошедшие 24 часа в Самарской области скончались девять человек, у которых до этого был диагностирован коронавирус. Об этом в пятницу сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области было обнаружено более 57,5 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией. Число умерших за этот период в регионе пациентов с подтвержденным COVID-19 достигло 1187 человек.

Георгий Портнов