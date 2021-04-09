Водителям Удмуртии рекомендуют не спешить со сменой резины

Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям не спешить со сменой резины с зимней на летнюю. В ближайшие дни в республике ожидается выпадение осадков в виде снега и дождя, сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

«Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует не спешить со сменой резины. Перед заменой шин на летние нужно изучить прогноз погоды и убедиться, что заморозков не обещают. Чтобы езда была безопасной, необходимо взвесить ситуацию и действовать в соответствии с погодными условиями»,— говорится в сообщении.