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Водителям Удмуртии рекомендуют не спешить со сменой резины

Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям не спешить со сменой резины с зимней на летнюю. В ближайшие дни в республике ожидается выпадение осадков в виде снега и дождя, сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

«Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует не спешить со сменой резины. Перед заменой шин на летние нужно изучить прогноз погоды и убедиться, что заморозков не обещают. Чтобы езда была безопасной, необходимо взвесить ситуацию и действовать в соответствии с погодными условиями»,— говорится в сообщении.

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