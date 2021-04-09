В Волгограде иностранец подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому

Следственный отдел по Ворошиловскому району Волгограда СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего гражданина иностранного государства. Он подозревается в покушении на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По данным следствия, сотрудники полиции выявили, что предприниматель реализовывает в городе текстильную продукцию с товарными знаками известных брендов, имеющую признаки контрафакта. В связи с этим был организована доследственная проверка. После этого 30-летний приятель коммерсанта якобы предложил оперуполномоченным, в чьем производстве находился материал, 20 тыс. руб. за прекращение проверочных мероприятий и непривлечение предпринимателя к уголовной ответственности. Сотрудник МВД отказался от взятки. После передачи денег подозреваемого задержали.

Расследования продолжается.

Мария Шахрай