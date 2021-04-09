Белгородская область анонсировала проект по дистанционной продаже и доставке лекарств

Правительство Белгородской области во втором полугодии 2021 года планирует реализовать пилотный проект по дистанционной продаже и доставке лекарств, сообщила пресс-служба регионального правительства. Технологическим партнером тестирования может стать компания-разработчик платформы «Электронный рецепт». Инициативу готовы поддержать крупнейшие локальные и федеральные аптечные сети и представители онлайн-торговли: Ozon, Яндекс.Маркет, Здравсити, Ригла.

По словам директора проектов по связям с государственными органами компании Яндекс.Маркет Максима Агарева, в 2020 году количество поисковых запросов в Яндексе по словам «покупка лекарств» увеличилось в два раза, а «доставка лекарств» — более чем в 10 раз. При онлайн-заказе рецептурные препараты входят в состав 80% процентов потребительских корзин.

Продажа безрецептурных препаратов дистанционно разрешена Указом Президента РФ. В 2020 году из-за новых условий, вызванных пандемией COVID-19 и изоляцией, внесены поправки в ФЗ-61. Рынок онлайн-аптек в прошлом году вырос на 87%, но доставка медикаментов осталась по-прежнему невозможной. В большинстве случаев пациентам все равно приходится бронировать их и забирать в аптеках самостоятельно, отметили представители регионального департамента цифрового развития.

Цифровые сервисы здравоохранения уже обеспечивают выписку электронных рецептов во всех государственных поликлиниках региона, в аптеках внедрены сервисы бронирования лекарств и отлажены механизмы дистанционной продажи и доставки безрецептурных препаратов, говорится в сообщении. Таким образом, база для пилотного проекта в регионе уже сформирована.

Ирина Лобанова