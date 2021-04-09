Коронавирусной инфекцией заболели еще 110 жителей края

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Пермском крае диагностировали у 110 человек. Днем ранее этот показатель составлял 112 человек.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших госпитализированы лишь девять человек, остальные лечатся дома. По информации на 9 апреля, в «ковидных» отделениях краевых больницах проходят лечение 696 пациентов, из них 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 1078 человек находятся на карантине.

С начала пандемии COVID-19 был выявлен у 52 261 жителя Пермского края, 47 070 человек выздоровели.

Полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 67 580 жителей Пермского края.