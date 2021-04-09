Грабители похитили украшения на €100 тыс. из гостиницы George V в Париже

Одна из самых известных и роскошных гостиниц Парижа — George V Four Seasons — подверглась нападению вечером в четверг, 8 апреля. Об этом сообщают французские СМИ, в том числе Le Parisien. Как сообщает издание, примерно в 21:30 в гостиницу вошли два мужчины в масках. Они разбили витрины c выставленными ювелирными украшениями и похитили их. Ущерб, по данным источников французских газет, составил примерно €100 тыс.

По словам Жанны д’Отсер, мэра VIII округа Парижа, в котором расположена гостиница, преступление было тщательно спланировано. «Вы не можете просто так войти в George V»,— заявила она, добавив, что витрины с драгоценностями — вовсе не первое, что видят входящие в гостиницу люди. Витрины расположены, по ее словам, «в особом коридоре, который ведет в один из ресторанов».

Специальному отряду полиции по борьбе с бандитизмом пока не удалось задержать преступников.

Андрей Келекеев