В Самаре отключат горячую воду в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах

Отключение горячего водоснабжения планируется в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах Самары в пятницу и субботу. Речь идет о территории в границах ул. Водников, Максима Горького, Волжского проспекта, Осипенко, Ленинской, Полевой, Арцыбушевской, Венцека и Пионерской. Об этом сообщает «ПТС».

«На период проведения испытаний для домов, в которых нарушены нормативные требования к теплопотребляющим установкам и их содержанию, будет временно приостановлено отопление, т.к. продолжение подачи тепла может быть опасным для жильцов и сохранности внутридомового оборудования»,– говорится в сообщении.

Отключение воды будет связано с проверкой повышенной температурой теплоносителя тепловых сетей от Самарской ГРЭС. После этого 14 по 15 аналогичным способом будут проверены коммуникации от Самарской ТЭЦ. С 16 по 17 апреля специалисты проведут работы с сетями Привокзальной и Центральной отопительных котельных.

Георгий Портнов