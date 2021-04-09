Прокурором Ленинского района Самары назначен выходец из Оренбуржья

На должность прокурора Ленинского района Самары назначен Антон Шариков. Пост прокурора Ставропольского района занял Роман Гирфанов. Об этом сообщает прокуратора Самарской области.

Антон Шариков с 2004 года работал в органах прокуратуры Оренбургской области. Он занимал должности следователя Сорочинской межрайонной прокуратуры (Сорочинск), зампрокурора Асекеевского района области, заместителя Орского межрайонного природоохранного прокурора, первого заместителя прокурора Советского района Орска, заместителя Бузулукского межрайонного прокурора, первого заместителя прокурора Оренбурга. Перед назначением в Самарскую область господин Шариков работал прокурором Курманаевского района области.

Новый прокурор Ставропольского района Роман Гирфанов работает в органах прокуратуры с 2011 года. Ранее он занимал посты помощника прокурора Советского района Самары, заместителя прокурора Волжского района Самарской области, помощника прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии терроризму и экстремизму.

Ани Айвазян