В ближайшие выходные в челябинской области продолжится вакцинация от COVID-19 в ТРК

В торгово-развлекательных комплексах Челябинской области в предстоящие выходные вновь будет организована бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции.

Как сообщают в минздраве региона, в Челябинске поставить прививку можно будет 10 апреля в ТРК «Алмаз» (на втором этаже и возле гипермаркета «Леруа мерлен») и «Горки» (второй этаж), 11 апреля – в ТРК «Космос» (цокольный этаж).

Также вакцинацию будут проводить в Копейске (ТРК «Слава», 10 апреля), Миассе (ТРК «Слон», 10 и 11 апреля), Златоусте (ТРК «Тарелка», 10 апреля) и Магнитогорске (ТРК «Континент» и «Гостиный двор», 10 и 11 апреля).

Желающим привиться необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.