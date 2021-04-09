Цифровому рублю обрисовали концепцию

Цифровой рубль начнут тестировать в следующем году, но финансовому рынку до сих пор непонятно, для чего он нужен. Руководство Центробанка презентовало концепцию новой валюты. К декабрю будет представлена технологическая платформа. В дальнейшем с помощью цифрового рубля граждане смогут оплачивать покупки и налоги, а также переводить друг другу деньги без комиссии. Эмиссией займется регулятор, коммерческим банкам отводится роль посредников. Кредитные организации при этом опасаются оттока клиентов, а специалисты по кибербезопасности увидели пространство для мошенников. Деловое сообщество в свою очередь не уверено, что цифровой рубль будет пользоваться большей популярностью, чем безналичный расчет. Подробности — у Григория Колганова.

По части внедрения цифровой валюты Россия оказалась в хорошей компании: подобные пилотные проекты запущены в Китае, Южной Корее и Швеции, а в Уругвае, Эквадоре и на Украине эксперимент уже завершен.

Каждому крипторублю присвоят уникальный код, как на бумажных купюрах. Банки, по сути, должны будут выкупать у регулятора электронные деньги, перечисляя со своих корсчетов ту же сумму. Только потом этот рубль попадет в кошелек гражданина.

Новая валюта совместит преимущества наличных и безналичных расчетов, полагает директор по стратегии компании «Сэлф Софт Продакшн» Владимир Шабасон: «Цифровой рубль хранится не в каком-то вашем банке, а прямо у вас в телефоне, то есть ваши деньги — это как наличные в кошельке, но они будут храниться в вашем телефонном аппарате.

Из-за того, что это код, в нем сразу записывается, что вы владельцы конкретного рубля.

То есть цифровой рубль стоит на верхушке прозрачности, потому что сразу видно, какой рубль к кому привязан, чей он, откуда пришел, куда он пойдет».

Правда, чтобы рассчитываться цифровым рублем офлайн, гражданину придется сначала завести на смартфоне еще один кошелек и перечислить туда средства из банковского приложения — не самая удобная последовательность действий.

Зато, возможно, такие деньги лучше защищены? Ведь, если у каждого рубля уникальный код, который легко отследить, то и доказать, что суммой завладели мошенники, проще? В этом не уверен гендиректор компании-оператора дата-центров Oxygen Павел Кулаков: вопросов к безопасности новой системы по-прежнему много.

«Есть огромный соблазн проникнуть в эту систему и сделать свои неконтролируемые эмиссии, либо подменить пользователя кошелька, незаметно поменяв в нем несколько цифр. Могут через авторизацию в ваш цифровой кошелек завладеть вашими данными и пользоваться ими, заканчивая тем, чтобы поменять название владельца этого цифрового рубля. Будет немаленькое пространство для маневра киберпреступников», — подчеркнул Павел Кулаков.

Выгода государства вроде бы очевидна: максимальная прозрачность и отслеживаемость транзакций должны обелить экономику и пополнить бюджет.

Кстати, налоги россияне тоже смогут платить цифровыми рублями.

Тревогу сразу забили коммерческие банки: бесплатные переводы между гражданами лишат кредитные организации комиссионных доходов, а значит, ликвидности. Потери оценивались в 2 – 4 трлн руб. за три года. ЦБ таких рисков не видит, но на всякий случай заявил, что готов поддержать сектор «за счет существующих инструментов денежно-кредитной политики». На рынке задумались, не за счет ли налогоплательщиков будут помогать банкам?

Но и без этого внедрение цифрового рубля обойдется государству в круглую сумму, подсчитал преподаватель физтех-школы прикладной математики МФТИ Юрий Аммосов: «Мы говорим о федеральной системе, которая потребует, возможно, собственного ЦОДа, а, возможно, целой сети ЦОДов. И это явно не миллионы рублей, одна машина банковского класса стоит от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей, а мы говорим, возможно, о десятках таких машин, если не о сотнях по всей стране. Системы жизнеобеспечения ЦОДов также могут стоить сотни миллионов рублей».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что спрос на цифровой рубль у населения напрямую зависит от методов популяризации новой валюты. Можно, например, добровольно-принудительно перевести на нее бюджетников. Но будет ли электронная форма денег востребована бизнесом? Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, который обсуждал с регулятором эту идею, признает, что масштабный интерес предпринимателей прогнозировать сложно.

«Будем откровенны, подавляющее большинство бизнеса про это либо не знает, либо относится ка к полету на Марс, — пока не понимают, что это такое и с чем это едят. Может быть, с цифровым рублем будет то же самое, что и с безналичными расчетами, но тут же надо рассматривать интересы клиента. Например, если вы приходите в магазин, а вам говорят: “Нет, несите наличные”, то вы недолго продержитесь», — считает Павел Сигал.

В целом на рынке считают появление цифрового рубля неизбежным этапом развития монетарной системы. Но нужно ли нести расходы на его внедрение именно сейчас на фоне проблем в экономике, — вопрос весьма дискуссионный.