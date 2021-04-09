КамАЗ увеличил производство машинокомплектов почти на треть

Набережночелнинский КамАЗ произвел в первом квартале 2021 года 3,5 тыс. машинокомплектов, что на 32% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании. В марте завод сдал для отгрузки потребителям в марте 4,3 тыс. машинокомплектов, увеличив производство на 22%.

Завод двигателей КамАЗа выпустил за первый квартал 8 тыс. силовых агрегатов, что на 34% больше, чем за год до этого. СП «Камминз Кама» увеличил производство двигателей за тот же период на 27%, до 3,6 тыс. единиц.

По итогам марта автозавод отгрузил дилерам, сервисным центрам и корпоративным клиентам компании запчасти почти на 3 млрд руб. С начала года сумма отгруженной продукции составила 6,7 млрд руб.

"Ъ-Казань"