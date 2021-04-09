На содержание федеральных трасс потратят 845,5 млн рублей

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог „Приуралье“ Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Приуралье») по итогам вчерашнего конкурса намерено заключить контракт на содержания семи участков трасс М-5 и М-7 в Башкирии и Оренбургской области с уфимским ООО «Регионстройуправление», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 846,08 млн руб. за 845,58 млн руб. (дисконт 0,05%). Работы будут оплачены из федерального бюджета.

Вторая компания, АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 103» из Туймазинского района (принадлежит Росимуществу), была готова выполнить работы за 841,85 млн руб. (дисконт 0,5%), но по критерию «опыт участника» компания представила контракт, не соответствующий требованиям документации, поэтому ее общий рейтинг составил 60 баллов, а рейтинг компании-победителя — 99,74 балла, указано в итоговом протоколе.

Работы нужно завершить 30 августа. Общая длина пяти участков составляет 73,2 км. Два участка трассы М-5 общей протяженностью 14,45 км расположены в Оренбургской области, пять участков общей длиной 58,74 км — в Башкирии. Подрядчик должен заменить асфальт, укрепить обочины и устроить временную дорожную разметку краской. Он также обязан дать двухлетнюю гарантию на устройство защитного слоя покрытия.

ООО «Регионстройуправление», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в мае 2012 года. Владельцы — Давид Давтян и Валентина Дармина. Компания занимается дорожным строительством. В 2020 году выручка ООО составила 989,6 млн руб., чистая прибыль — 58,4 млн руб. В прошлом году компания заключила один госконтракт на 546,58 млн руб. с ФКУ «Приуралье».

Майя Иванова