В Москве не будут проводить мероприятие Дни Республики Алтай

Власти Москвы отказали республиканским властям в проведении Дней Республики Алтай на территории города. Информацию об этом «Ъ-Сибирь» подтвердил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

«Сообщаем, что в связи со сложной экономической ситуацией из-за введенных ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса принято решение воздержаться от проведения в 2021 году Дней Республики Алтай в Москве»,— говорится в ответе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Мероприятие было приурочено к 30-летию образования региона и 265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав российского государства. Планировалось, что в Москве праздник пройдет с 29 по 31 июня в парке «Зарядье», где должны были разместить выставочные стенды по различным направлениям — социально-экономическое развитие, сельское хозяйство, туризм, культура, спорт.

Юлия Сасевич