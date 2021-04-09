Анна Казак возглавила управление Роспотребнадзора в Башкирии

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Анна Казак назначена новым руководителем республиканского Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), главным санитарным врачом по Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Приказ о назначении подписала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Евгений Степанов, руководивший республиканским Роспотребнадзором с 2011 года, покинул свой пост.

Анна Казак окончила Владивостокский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело». Работала лаборантом кафедры хирургии Владивостокского медуниверситета, палатной медсестрой отделения торакальной хирургии городской детской больницы Владивостока. С 2001 по 2002 годы была врачом-вирусологом Центр госсанэпиднадзора в Башкирии, с 2003 по 2008 годы — дизайнером-консультантом ООО «Вереск-Уфа», с 2007 по 2008 годы — врачом-интерном кафедры общей гигиены и экологии БашГУ. В 2008-2014 годы занимала должности специалиста-эксперта отдела надзора за питанием населения, заместителя начальника отдела надзора по гигиене питания республиканского управления Роспотребнадзора, в 2014 году работала в должности заведующей отделом гигиены — врачом по общей гигиене «Центра гигиены и эпидемиологии в РБ», который возглавила в 2015 году.

Влада Шипилова