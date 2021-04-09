В Приморье двух полицейских подозревают в выбивании признания у задержанного

Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) полицейскими возбуждено отделом по расследованию особо важных дел Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, в 2016 году сотрудники Находкинского линейного отдела МВД РФ на транспорте «с целью улучшения показателей» незаконно задержали мужчину и, применив насилие, заставили дать ложные показания о причастности к незаконному обороту наркотиков.

«В настоящее время по уголовному делу задержаны двое подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении следствия.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Приморскому краю и отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД по ДФО.

Алексей Чернышев, Владивосток