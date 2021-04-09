В Тамбовской области открыто 1074 эскроу-счетов

За январь-февраль 2021 года в Тамбовской области количество эскроу-счетов увеличилось почти на 26% и составило 1074 счетов, сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на отделение главного управления Банка России по ЦФО. Остаток средств на эскроу-счетах составил чуть больше 2 млрд руб. На 1 января 2020 года в регионе был открыт 71 эскроу-счет на сумму около 80 млн руб.

На 1 марта 2021 года между застройщиками и банками региона заключено пять кредитных договоров на сумму 1,4 млрд руб. За два месяца 2021 года раскрыто 79 счетов эскроу на 149 млн руб., дольщикам передано 79 квартир. За весь период действия механизма эскроу в регионе раскрыто 420 счетов на сумму свыше 720 млн руб.

За что систему эскроу-счетов критиковали девелоперы, развивающие застроенные территории, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова