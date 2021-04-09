Свердловчане разговорились

После внедрения «МегаФоном» в Свердловской области современной технологии VoLTE (голос в сети четвертого поколения) оператор фиксирует рост голосового трафика. С начала года один абонент стал тратить на голосовое общение на 25 минут в месяц больше.



Жители Свердловской области стали чаще разговаривать по мобильному телефону. В среднем с начала года один абонент стал тратить на голосовое общение на 25 минут в месяц больше, отмечают аналитики «МегаФона». «Ночь – не исключение: ежедневно на период с нуля часов до пяти утра приходится свыше полумиллиона минут»,— говорится в сообщении оператора.

Любимый день для разговоров – понедельник. Пиковое время, когда максимальное число жителей одновременно набирает номера друзей и коллег, приходится с 11:00 до 12:00 часов дня. Наименьшая активность фиксируется в воскресенье, в этот день абоненты предпочитают проводить время в интернете.

С начала года клиенты «МегаФона» стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE (голос в сети четвертого поколения). Голосовой поток при таком соединении доставляется в разы быстрее и в лучшем качестве. Тембр передается четче, посторонние шумы менее заметны, как итог - собеседника слышно четче, а звучание более естественное.

«Свердловчане активно подхватили новинку, порядка 40% от всех голосовых вызовов приходится на сеть VoLTE. Если весь объем минут этого года сравнить с песнями, получится мелодия длиной в пять столетий. Бонусом к чистому звучанию абоненты получают меньший расход заряда смартфона и возможность параллельно работать в интернете на высокой скорости», — отмечает технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

Использование технологии VoLTE не влияет на стоимость услуг, не расходует интернет-трафик. Разговор возможен с абонентами любых операторов.