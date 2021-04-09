В Волгограде обвинили капитана полиции в превышении должностных полномочий

В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции №1 СУ УМВД по Тракторозаводскому району города. 31-летняя капитан полиции обвиняется в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили в региональной прокуратуре, в августе 2020 года обвиняемая вынесла ложное постановление о приводе мужчины, который должен ее знакомому крупную сумму денег, как подозреваемого в преступлении по уголовному делу, расследованному в отношении другого человека. В действительности он не являлся участником уголовного процесса. Таким образом, гражданина доставили в отдел полиции, где обвиняемая якобы обеспечила общение по телефону коммерсанта с доставленным мужчиной, у которого требовали возвратить долг. После этого его опустили.

Вину женщина полностью признала. Уголовное дело будет рассматриваться в Тракторозаводском районном суде города. Ей грозит до четырех лет колонии.

Мария Шахрай