В Красноярске участники нападения на инкассаторов получили 14 и 15 лет колонии

Красноярский краевой суд приговорил двух участников нападения на инкассаторов к 14 и 15 годам колонии, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Они признаны виновными в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и разбое (пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

В пресс-службе суда уточнили, что гособвинение запрашивало для подсудимых Михаила Рубцова и Юрия Чанчикова наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет каждому.

Как писал “Ъ-Сибирь”, нападение на инкассаторскую машину Сбербанка было совершено 30 мая 2020 года. Когда два охранника доставляли деньги в отделение кредитной организации на ул. Щорса, один из грабителей несколько раз в них выстрелил. Его сообщник захватил упавшую сумку с деньгами. Всего в ней было 2,3 млн руб. После этого преступники сели в подъехавший автомобиль «ВАЗ» и скрылись с места происшествия.

Было возбуждено уголовное дело. Вскоре оперативники задержали троих подозреваемых. Организатор нападения Алексей Истягин, который был в роли водителя, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По версии следствия, Юрий Чанчиков стрелял в инкассаторов, Михаил Рубцов забрал сумку.

В начале апреля 2021 года Красноярский краевой суд приговорил Алексея Истягина к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 120 тыс. руб. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшим по 1,5 млн руб. компенсации.

Подробнее о нападении — в материале “Ъ-Сибирь” «Налетчик пошел на сделку».

Екатерина Лукашевич