На устройство сетей на набережной в Уфе потратят до 60,09 млн рублей

АО «Гидроремонт-ВКК» (принадлежит «Русгидро») на конкурсе 12 мая отберет субподрядчика устройства сетей водоснабжения, водоотведения, канализации, пожаротушения в рамках проекта благоустройства набережной Белой в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 60,09 млн руб.

Работы нужно завершить до 31 августа. Субподрядчик должен, в том числе, провести отопление и вентиляцию, а также музыкальное сопровождение в трех туалетах, системы автоматизации технологических процессов пожаротушения и канализационных насосных станций, систему автополива, вертикальную планировку и благоустройство туалетов.

В декабре 2020 года управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на строительство сетей водоснабжения и водоотведения набережной Белой стоимостью 342,38 млн руб. с московским АО «Гидроремонт ВКК». Подрядчик до конца октября 2021 года обязался провести сети водоснабжения и водоотведения, установить две канализационные насосные станции, построить три туалета, станцию пожаротушения, смонтировать наружное освещение.

Набережная реки Белой — самый дорогостоящий инфраструктурный проект последних лет в Уфе. Его стоимость в 2017 году оценивалась мэрией в 12 млрд руб.

Майя Иванова