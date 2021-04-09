Суды запретили работу двух частных пансионатов в Уфе

Калининский и Кировский районный суд Уфы запретили деятельность двух частных пансионатов для престарелых и инвалидов в поселках Максимовка и Мелькомбинат, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Установлено, что индивидуальные предприниматели Иннокентий Корешков и Артур Фазылов арендовали коттеджи и организовали деятельность по уходу за 23 престарелыми и инвалидами с постоянным проживанием. Арендуемые помещения не соответствовали требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, отмечается в сообщении. Прокуратуры возбудили административные дела по фактам нарушений требований пожарной безопасности (ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ) и направили в суды заявления о запрете деятельности пансионатов.

Суд окончательно запретил работу учреждения Иннокентия Корешкова в Максимовке, а пансионата Артура Фазылова на Мелькомбинате до устранения выявленных нарушений.

Проверка была организована после пожара в частном пансионате «Дом милосердия» в деревне Ишбулдино Абзелиловского района в декабре прошлого года, во время которого погибли 11 постояльцев. Также в октябре прошлого года следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц частного пансионата «Моя семья» в поселке Восьмое марта под Уфой, где постояльцы лежали на незастеленных постелях, жаловались на побои и плохое питание. После этого Кировский райсуд запретил эксплуатировать здание в для содержания в нем инвалидов и престарелых.

Влада Шипилова