Началось благоустройство Юбилейного бульвара в Нижнем Новгороде

Подрядчик ООО «Стандарт» приступил к реконструкции Юбилейного бульвара в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщили в мэрии. Работы планируют завершить до 15 июля.

В ходе благоустройства на бульваре заменят покрытие и систему освещения, установят скамейки и урны, высадят деревья и кустарники. Также там появятся велодорожки с парковками для ведосипедов и навесные качели. На пересечении бульвара с улицей Коперника обустроят рыбацкую зону — укрепят берег озера габионами.

Как ранее сообщалось, стоимость контракта на благоустройство бульвара составила 24,4 млн руб. Ремонтом сквера на Юбилейном бульваре займется другой подрядчик — ООО «Артстрой» — в рамках отдельного контракта.

Анастасия Еремина