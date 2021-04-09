Более 2,7 тысяч человек прошли постковидную реабилитацию в санаториях Кубани

Программы реабилитации после коронавируса в здравницах Краснодарского края прошли более 2,7 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, в настоящее время специальные восстановительные программы предлагают около 50 санаториев региона. Реабилитационные курсы включают в себя постоянное медицинское наблюдение. Обязательной частью также является лечебная физкультура, упражнения по восстановлению дыхательной активности. Кроме того, в зависимости от профиля санатория пациентам также назначают озонотерапию, лечебные ванны, фитотерапию.

«Важно как можно раньше начинать реабилитацию людей, переболевших коронавирусом. Еще в мае 2020 года, когда мы только столкнулись с новой болезнью, наш санаторно-курортный комплекс подключился к разработке программ восстановления», - отметил Вениамин Кондратьев.

По данным администрации Краснодарского края, всего в регионе в настоящее время работает более 200 здравниц общей вместимостью свыше 100 тыс. мест. Это около 21% от мощности всех российских санаториев. Ежегодно санатории и пансионаты Кубани принимают до 1,5 млн отдыхающих.

Как сообщал “Ъ-Кубань” , о запуске программ реабилитации для пациентов, переболевших коронавирусом, стало известно в августе 2020 года. Кроме того, в крае запустили программы реабилитации для медиков, которые непосредственно оказывают помощь пациентам с COVID-19.

«В случае с коронавирусной инфекции упор сделан на общем укреплении организма и иммунной системы, в программу включены дыхательные упражнения, физиотерапия, ЛФК», - заявляла вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

По данным на конец 2020 года, 47 региональных здравниц из 200 разработали специальные программы восстановления для пациентов.

Алексей Белянин