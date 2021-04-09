Бывший президент хоккейного клуба отсудил долги по зарплате

ХК «Молот-Прикамье» должен выплатить бывшему президенту клуба Герману Третьякову долги по зарплате на сумму 7 млн руб. Как сообщает «Вкурсе.ру», такое решение принял сегодня Мотовилихинский суд Перми.

Напомним, Герман Третьяков был президентом ХК «Молот-Прикамье» с 2006 года. В апреле 2019-го он покинул этот пост, и клуб возглавил бывший директор ГБУ «Управление дорог и транспорта Пермского края» Андрей Морозов. Господин Третьяков занял должность вице-президента ПРОО, а затем, после того как господин Морозов был назначен генеральным директором организации, стал его заместителем.

На этом посту Герман Третьяков проработал до июля 2020-го, написав заявление об уходе по собственному желанию. В конце прошлого года сменился и руководитель клуба: вместо господина Морозова им стал Александр Гулявцев, в прошлом игрок и главный тренер команды.

По данным общественной организации, ежемесячный оклад Германа Третьякова на посту вице-президента (позже замгендиректора) «Молота» составлял 249,8 тыс. руб. В результате за период, в течение которого он занимал эту должность, ему было начислено более 7,78 млн руб., включая компенсацию за неиспользованный отпуск с 2005 года.

В итоге господину Третьякову выплатили 500 тыс. руб. отпускных, оставшуюся сумму он не получил из-за тяжелого финансового положения клуба. После увольнения Герман Третьяков обратился в суд с иском о взыскании задолженности.