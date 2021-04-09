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Депутат Госдумы извинился за дебош в самолете Москва-Казань

Депутат Госдумы РФ Антон Гетта принес извинения в связи с инцидентом в самолете, летевшем из Москвы в Казань. Об этом сообщает PБК.

Сам инцидент произошел 11 марта. По данным Telegram-канал Life Shot, господин Гетта вместе с другим пассажиром стал перемещаться по борту, мешать работе экипажа, хамить проводникам и требовать «новых порций алкоголя». В итоге им выдали письменное предупреждение. В ответ депутат бросил бумагу на пол и стал угрожать членам экипажа административным наказанием и увольнением. В казанском аэропорту Антон Гетта был передан сотрудникам полиции.

"Ъ-Казань"


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