В полиции рассказали, зачем оцепляли здание мэрии в Самаре

В четверг вечером правоохранители оцепили здание самарской администрации. Речь идет об объекте на ул. Куйбышева. Полиция обследовала здание, чтобы выяснить, есть ли на его территории предметы, угрожающие жизни и здоровью населения. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В итоге правоохранители не обнаружили никаких опасных предметов в мэрии. Оцепление сняли. Ранее местные СМИ написали о том, что неизвестные сообщили в полицию о минировании здания. Но в полиции отрицают это.

Георгий Портнов