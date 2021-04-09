Сотрудник лесничества Минобороны нанес ущерб государству на 24 млн рублей

Ленинский райсуд Владивостока признал бывшего мастера леса одного из лесничеств Минобороны России виновным в семи эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пяти эпизодах подделки документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). На основании поддельных документов участники организованной группы зарегистрировали право собственности на семь земельных участков. Ущерб, причиненный государству, составил 24 млн руб.

«Во Владивостоке за мошенничество и служебный подлог осужден бывший работник лесничества Министерства обороны Российской Федерации. ...Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб.»,— говорится в сообщении Главной военной прокуратуры. Помимо него по уголовному делу проходят шесть человек.

Сотрудник лесничества Минобороны изготавливал поддельные документы с марта 2011-го по ноябрь 2015 года. Площадь земельных участков, на которые преступная группа зарегистрировала по этим документам право собственности, составила 7,9 тыс. кв. м.

Еще один участник преступной группы приговорен к трем годам колонии общего режима и штрафу 300 тыс. руб. Остальные пятеро подсудимых отделались двумя годами условно и штрафом 200 тыс. руб. каждому.

Алексей Чернышев, Владивосток