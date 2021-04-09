«Видимо, только и остается ругать их как следует» Дмитрий Дризе — о подготовке новых американских санкций против России

На этой неделе санкций не будет. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, на 9 апреля запланировано заявление по бюджету. Что касается Москвы, то, как она выразилась, обзор российских нарушений еще не завершен. На днях агентство Bloomberg сообщило, что пакет новых ограничительных мер почти готов и будет представлен в ближайшее время. Сергей Лавров, комментируя все это, назвал американскую политику тупой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в отношениях двух стран по-прежнему не все потеряно.

Сергей Викторович Лавров, как говорится, за словом в карман не полезет — скажет как отрежет. Вот и сейчас министр иностранных дел жестко отреагировал на очередное известие из Вашингтона о так называемых российских злодеяниях и перспективе очередных санкций. Он назвал американскую политику тупиковой и даже тупой. Это уже все понимают, кроме них самих. США и их союзники — ненадежные партнеры, полагаться на них нельзя.

“Ъ FM” обратился к Дмитрию Пескову за комментарием, насколько допустимо так выражаться, все-таки дипломатический протокол.

Пресс-секретарь президента министра поддержал — Сергей Лавров как всегда меток в определениях.

Таков был ответ. С другой стороны, а они что, лучше, вот и убийцей обзываются.

Много уже было сказано и написано о том, что язык международного общения упрощается, а то и просто переходит в разряд уличного выяснения отношений. Радоваться этому, наверное, все-таки не стоит, но зато простому человеку все понятно. Не нужно долго объяснять, почему Америка плохая.

Однако все это хорошо для телевизора, для создания информационных поводов, можно использовать любые эпитеты, но реальную картину это не вряд ли изменит. Понятно, чего они добиваются — сдерживания. А вот какова наша ответная тактика? Здесь все как-то немного запутанно.

Санкции против них вводить бесполезно. Не воевать же.

Нужно или закрываться окончательно, или идти на какой то компромисс.

Так называемое дно не достигнуто. Долго так продолжаться не может — нужно к чему то прийти. Однако не все потеряно.

США хотели бы стабильных отношений с Россией, готовы сотрудничать по глобальным вопросам — такова их официальная позиция. Они не хотят войны на Украине и не принимают Киев в НАТО, СНВ продлили, на климатический саммит пригласили. Что-то подсказывает, что и серьезных санкций не будет, дабы не загонять в угол ядерную державу.

А Кремль не устает повторять, что не может допустить деградации контактов с Америкой. Мы нужны друг другу. Может быть, не давать повода для рестрикций, ради мировой стабильности? Хотя все это выслушивать, конечно же, неприятно. К тому же, заметно, что у России нет и другого четкого плана, как жить в условиях изоляции с опорой на собственные силы. Видимо, только и остается ругать их как следует. Может быть, поймут и придут в чувство.