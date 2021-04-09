Пензенский областной онкоцентр получил новые компьютерные томографы

В Пензенском областном онкологическом диспансере установили и запустили в эксплуатацию новое рентгенографическое оборудование. На его приобретение из федерального бюджета выделили более 200 млн руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в линейке оснащения отделения лучевой диагностики появились многосрезовый спиральный компьютерный томограф и компьютерная томографическая система нового поколения. Они позволят оценивать и диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях, планировать лечение и проводить более эффективные хирургические вмешательства.

Мария Шахрай