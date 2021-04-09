Герман Греф представил новый флагманский продукт – подписку «СберПрайм+»

Сбер запускает флагманскую подписку «СберПрайм+» с основными финансовыми сервисами, включая безлимитные бесплатные переводы, выгодную СберКарту «Прайм» и самые популярные сервисы экосистемы. Об этом на пресс-конференции рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф:
«Подписки – актуальный и востребованный продукт для клиентов по всему миру. Они обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. Например, со «СберПрайм+» клиент сможет ежемесячно экономить около 5 тыс. рублей. Наша новая подписка – одна из самых выгодных, комплексных и многофункциональных в мире: в нее входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги».
Подписка «СберПрайм+» стоит 399 рублей в месяц и позволяет ежемесячно сэкономить около 5 тыс. рублей. Это предложение собрано из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера.
Подписка включает в себя выгодную СберКарту «Прайм» и специальные условия по нефинансовым сервисам экосистемы Сбера.
СберКарта «Прайм» и финансовые сервисы:
– повышенные бонусы от «СберСпасибо» (10% – на всех АЗС, 5% – во всех кафе, ресторанах и всех службах такси, 10% – такси «Ситимобил», 5% – «СберМаркет»);
– снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;
– безлимитные бесплатные переводы по всей стране;
– выгодный курс обмена валют.
Нефинансовые сервисы:
– подписка «Оптимум» Okko (80 тыс. фильмов);
– вся медиатека «СберЗвука» (40 млн треков);
– бесплатная мобильная связь «СберМобайл» (150 мин. + 3 Гб интернета);
– скидка 10% на доставку готовой еды из Delivery Club;
– скидка 7% на продукты из «Самоката» (доставляют за 15 минут);
– скидка 10% на все поездки в такси «Ситимобил»;
– бесплатная доставка продуктов и специальные цены из «СберМаркета»;
– бесплатная доставка лекарств из «СберЕаптеки»;
– облачное хранилище «СберДиск» (30 Гб + скидка на расширение диска).
Купить подписку можно в приложении «СберБанк Онлайн». После этого можно зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, по своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия «СберПрайм+» автоматически применятся, как только клиент зайдет в сервис по Сбер ID.
С 1 мая бесплатная СберКарта также появится в базовом продукте «СберПрайм» за 199 рублей.
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