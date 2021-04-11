Динамика цен на аренду жилья в крупнейших городах России

|Однокомнатные квартиры
|Двухкомнатные квартиры
|Средняя ставка аренды (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|Средня ставка аренды (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|Город
|апр.21
|мар.21
|апр.20
|за месяц
|за год
|апр.21
|мар.21
|апр.20
|за месяц
|за год
|Москва
|38,4
|38,8
|35,5
|-1%
|9%
|53,2
|54,4
|51,5
|-2%
|6%
|Санкт-Петербург
|23,7
|24,1
|23,1
|-2%
|4%
|35,7
|36,6
|36
|-2%
|2%
|Екатеринбург
|19
|18,8
|17,3
|1%
|9%
|25,6
|24,7
|22,6
|4%
|9%
|Новосибирск
|17,4
|17,8
|17,1
|-2%
|4%
|23,8
|24,1
|23,5
|-1%
|3%
|Казань
|16,8
|16,6
|16
|1%
|4%
|23,7
|23,4
|22,2
|1%
|5%
|Красноярск
|15,5
|15,5
|14,9
|0%
|4%
|20,5
|20,4
|19,9
|0%
|3%
|Нижний Новгород
|15,2
|15,1
|14,4
|1%
|5%
|22
|22,2
|20,9
|-1%
|6%
|Краснодар
|15,1
|15,2
|15,9
|-1%
|-4%
|24,1
|24,7
|23,2
|-2%
|6%
|Уфа
|14,9
|15
|14,6
|-1%
|3%
|20,5
|20,2
|20,9
|1%
|-3%
|Ростов-на-Дону
|14,8
|14,7
|14,9
|1%
|-1%
|20,8
|20,8
|20,8
|0%
|0%
|Самара
|13,9
|14
|13,9
|-1%
|1%
|18
|18
|18,6
|0%
|-3%
|Пермь
|13,4
|13,4
|13,8
|0%
|-3%
|18
|18,3
|20
|-2%
|-9%
|Омск
|13,3
|13,5
|12,9
|-1%
|5%
|17,8
|18,2
|17
|-2%
|7%
|Воронеж
|13
|12,9
|13,9
|1%
|-7%
|17,8
|17,5
|19
|2%
|-8%
|Волгоград
|12,6
|12,6
|12,1
|0%
|4%
|18,2
|18,5
|16,8
|-2%
|10%
|Челябинск
|11,6
|11,6
|11,2
|0%
|4%
|14,9
|15,1
|14,8
|-1%
|2%