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Динамика цен на аренду жилья в крупнейших городах России

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Однокомнатные квартирыДвухкомнатные квартиры
Средняя ставка аренды (тыс. руб. в месяц)Динамика (%)Средня ставка аренды (тыс. руб. в месяц)Динамика (%)
Городапр.21мар.21апр.20за месяцза годапр.21мар.21апр.20за месяцза год
Москва38,438,835,5-1%9%53,254,451,5-2%6%
Санкт-Петербург23,724,123,1-2%4%35,736,636-2%2%
Екатеринбург1918,817,31%9%25,624,722,64%9%
Новосибирск17,417,817,1-2%4%23,824,123,5-1%3%
Казань16,816,6161%4%23,723,422,21%5%
Красноярск15,515,514,90%4%20,520,419,90%3%
Нижний Новгород15,215,114,41%5%2222,220,9-1%6%
Краснодар15,115,215,9-1%-4%24,124,723,2-2%6%
Уфа14,91514,6-1%3%20,520,220,91%-3%
Ростов-на-Дону14,814,714,91%-1%20,820,820,80%0%
Самара13,91413,9-1%1%181818,60%-3%
Пермь13,413,413,80%-3%1818,320-2%-9%
Омск13,313,512,9-1%5%17,818,217-2%7%
Воронеж1312,913,91%-7%17,817,5192%-8%
Волгоград12,612,612,10%4%18,218,516,8-2%10%
Челябинск11,611,611,20%4%14,915,114,8-1%2%
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