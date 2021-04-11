Динамика цен на аренду жилья в крупнейших городах России

Однокомнатные квартиры Двухкомнатные квартиры Средняя ставка аренды (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Средня ставка аренды (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Город апр.21 мар.21 апр.20 за месяц за год апр.21 мар.21 апр.20 за месяц за год Москва 38,4 38,8 35,5 -1% 9% 53,2 54,4 51,5 -2% 6% Санкт-Петербург 23,7 24,1 23,1 -2% 4% 35,7 36,6 36 -2% 2% Екатеринбург 19 18,8 17,3 1% 9% 25,6 24,7 22,6 4% 9% Новосибирск 17,4 17,8 17,1 -2% 4% 23,8 24,1 23,5 -1% 3% Казань 16,8 16,6 16 1% 4% 23,7 23,4 22,2 1% 5% Красноярск 15,5 15,5 14,9 0% 4% 20,5 20,4 19,9 0% 3% Нижний Новгород 15,2 15,1 14,4 1% 5% 22 22,2 20,9 -1% 6% Краснодар 15,1 15,2 15,9 -1% -4% 24,1 24,7 23,2 -2% 6% Уфа 14,9 15 14,6 -1% 3% 20,5 20,2 20,9 1% -3% Ростов-на-Дону 14,8 14,7 14,9 1% -1% 20,8 20,8 20,8 0% 0% Самара 13,9 14 13,9 -1% 1% 18 18 18,6 0% -3% Пермь 13,4 13,4 13,8 0% -3% 18 18,3 20 -2% -9% Омск 13,3 13,5 12,9 -1% 5% 17,8 18,2 17 -2% 7% Воронеж 13 12,9 13,9 1% -7% 17,8 17,5 19 2% -8% Волгоград 12,6 12,6 12,1 0% 4% 18,2 18,5 16,8 -2% 10% Челябинск 11,6 11,6 11,2 0% 4% 14,9 15,1 14,8 -1% 2%