От коронавируса привились более 160 тыс. воронежцев

В Воронежской области прививку от COVID-19 сделали более 160 тыс. человек, 52,1% из которых старше 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу департамента здравоохранения Александра Щукина.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игоря Механтьева, в регионе заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю снизилась на 3,2%, однако высокий уровень заболевших остается на высоком уровне — от 193 до 207 случаев. В структуре заболеваемости преобладают ОРВИ — 82,7% и пневмонии — 13,9%. Чаще всего коронавирус выявлялся в сфере здравоохранения, образования, промышленных предприятий, торговли, среди сотрудники банков, почты, госслужащих.

По данным на 8 апреля, в медицинские учреждения госпитализированы 1 433 человека, амбулаторно лечатся 3 711. Свободный коечный фонд для лечения COVID-19 составляет 20%, всего в регионе развернуто 1790 коек в 15 медорганизациях.

Ирина Лобанова