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ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Нефтепромбанка, сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 201-е место в банковской системе России по величине активов.

ЦБ принял такое решение, поскольку банк утратил собственные средства, проводил операции, имеющие признаки вывода активов, а также нарушал законы о банковской деятельности и нормативные акты регулятора. Центробанк уточняет, что «на балансе кредитной организации образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц», а «операции по кредитованию физических лиц обладали признаками вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». Банк России направит сведения о подозрительных операциях Нефтепромбанка в правоохранительные органы.

В кредитную организацию назначена временная администрация ЦБ. Нефтепромбанк является участником системы страхования вкладов. На сайте Агентства по страхованию вкладов сообщается, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 23 апреля 2021 года.

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