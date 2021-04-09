На улицы Краснодара из-за дождя вывели водооткачивающую технику

В Краснодаре 9 апреля на улицах будет дежурить 20 единиц водооткачивающей техники и 14 мотопомп. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, города, на момент публикации на магистральных улицах города подтопления отсутствуют. В настоящее время техника работает в пос. Российском.

По данным синоптиков, 9 апреля в Краснодаре в течение всего дня ожидается дождь. Ветер северной четверти 5-10 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура днем составит 5-7 градусов тепла.

В целом по Краснодарскому краю также прогнозируется дождь, в горных и предгорных районах с мокрым снегом, местами сильным. Возможна гроза. Ветер северной четверти 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов, днем 5-10 градусов.

На Черноморском побережье переменная облачность. Временами дождь, на участке от Джубги до Магри местами сильный. Ветер северной четверти 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с, в Новороссийске порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов, днем 6-11 градусов.

Алексей Белянин