Туман задержал 15 рейсов в кемеровском аэропорту

В Кемерове туман задержал авиарейсы в аэропорту им. Алексея Леонова, сообщили “Ъ-Сибирь” в справочной аэропорта. Согласно данным онлайн-табло, посадка семи самолетов задержалась из-за метеоусловий, еще восемь самолетов не могут вылететь.

Пять самолетов, вылетевших из Москвы, все еще находятся в воздухе. Задержка посадки нескольких рейсов составляет 2,5 часа. Вылет рейсов из кемеровского аэропорта перенесен на вторую половину дня.

Появление тумана в Кемерове, согласно данным регионального гидрометцентра, связано с резким перепадом температур. Согласно прогнозу погоды ночью в городе в регионе было до -10, днем синоптики обещают потепление до +12.

Даниил Тарабукин