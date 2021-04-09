Уроженец Ижевска Алексей Русских назначен врио губернатора Ульяновской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области назначен уроженец Ижевска Алексей Русских. Соответствующий указ опубликован на сайте Правительства РФ.

Напомним, что ранее губернатор области Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку. Он намерен баллотироваться в Госдуму. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку и назначил на пост врио губернатора господина Русских

Алексей Русских родился в Ижевске в 1968 году. С 2007 по 2018 год он был депутатом Госдумы трех созывов, а затем стал членом Совета Федерации. Отметим, что господин Русских уже сообщил, что готов участвовать в предстоящих губернаторских выборах в Ульяновской области. Об этом он заявил в эфире «Россия 24».