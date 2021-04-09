В Саратове насмерть разбился демонстрировавший мастерство промышленный альпинист

В Саратове проводится доследственная проверка по факту гибели 35-летнего промышленного альпиниста.

По предварительным данным СУ СК, 8 апреля в квартире многоэтажного дома по улице Валовой собралась компания из трех мужчин и двух девушек, занимающихся промышленным альпинизмом. Один из мужчин решил продемонстрировать свое мастерство - спуститься с четвертого этажа через окно вниз на тросе. Для этого он прикрепил трос за трубу отопления в коридоре квартиры, открыл окно, прикрепил трос себе к корпусу и начал спускаться вниз. Внезапно натяжение троса ослабло, и он сорвался вниз. Очевидцы вызвали «скорую помощь», однако прибывшие медики констатировали смерть 35-летнего мужчины.

Следователи проводят осмотр места происшествия. У погибшего имеются телесные повреждения, характерные для падения с высоты.

Марина Ковалева