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В Югре 70 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался.

По данным регионального оперативного штаба, случаи были выявлены в 17 муниципалитетах. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Ханты-Мансийске (16), Сургуте (12), а также Нижневартовске (восемь). На момент выявления у 49 человек были симптомы ОРВИ, у 19 диагностирована пневмония, еще два югорчанина переносили болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, с начала пандемии в ХМАО было зафиксировано 54 793 случая COVID-19, при этом 53 341 пациент выздоровел. Состояние 45 пациентов оценивается как тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 6 788 человек, сняты с наблюдения – 204 287.

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