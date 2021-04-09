ММК в 2020 году инвестировал в экологию более 7 млрд рублей

Затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность в 2020 году составили более 7 млрд руб., включая инвестиции, как в строительство новых, так и в реконструкцию действующих объектов, сообщает пресс-служба ММК.

«Грязные производства в принципе не конкурентоспособны в двадцать первом веке, - прокомментировал вложения в экологию председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Для металлургического предприятия это вопрос не только охраны окружающей среды, но и экономической эффективности. Не теряя в объемах выпускаемой продукции, за счет внедрения новых технологий мы получаем экологически безопасное и экономически эффективное производство».

По данным компании, природоохранная деятельность позволила в 2020 году снизить валовые выбросы в атмосферу по сравнению с 2019-м на 19,6 тыс. т (до 177,4 тыс. т), а удельные – на 4% (до 17,2 кг на тонну металлопродукции). В течение года в соответствии с экологической программой группы было выполнено 78 мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду.