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В спорткомплексе «Олимпия» сменился гендиректор

Новым генеральным директором ОО СК «Олимпия» назначен Сергей Комонов. Прежний руководитель спорткомплекса Алексей Назарычев уволился по соглашению сторон.

«СК „Олимпия“ на сегодня единственный объект, соответствующий стандартам спортивной подготовки и требованиям по проведению всероссийских соревнований по плаванию. Нам необходимо усилить именно спортивную составляющую, при этом соблюсти баланс с коммерческой частью. Кроме того, необходимы новые подходы к организации работы второй очереди „Олимпии“, которая готовится к открытию. Поэтому была проведена смена генерального директора»,— пояснила ситуацию глава краевого минспорта Татьяна Чеснокова.

До этого назначения господин Комонов являлся руководителем ООО «Профит-С», которое занимается обслуживанием спортивных объектов олимпийского резерва в Пермском крае. По данным “Ъ-Прикамье”, одним из претендентов на пост генерального директора «Олимпии» являлся руководитель Центра спортивной подготовки Пермского края Петр Перминов.

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