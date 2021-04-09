Red Wings запустит рейс из Екатеринбурга в Анапу

Авиакомпания Red Wings с 1 мая начнет выполнят прямые перелеты из аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») в Анапу, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут выполняться по средам и субботам на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до сотни пассажиров. Вылет из Екатеринбурга — в 13:20 по местному времени. Продолжительность полета составит три часа.

Анапа — одно из наиболее популярных курортных направлений полетов из Кольцово. В минувшем году пассажиропоток на маршруте превысил 111,8 тыс. человек (+38% к показателям 2019 года). В 2020 году рейсы из Екатеринбурга в Анапу выполняли авиакомпании «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», Azur air и UTair.

Илья Смирнов