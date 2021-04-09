В Красноярске ребенок, на которого напал мужчина с ножом, находится под наблюдением врачей

Врачи оказывают всю необходимую помощь ребенку, на которого напал мужчина с ножом в Красноярске. На утро состояние пострадавшего оценивалось как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщили “Ъ-Сибирь” в минздраве региона.

По информации следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, инцидент произошел вечером 8 апреля в подъезде многоквартирного жилого дома по ул. Молокова.

По предварительной версии, мальчик заглянул в приоткрытую дверь квартиры, в которой был 46–летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый схватил ребенка, стал затаскивать его в помещение, пострадавший при этом сопротивлялся и звал на помощь. Мужчина ножом нанес ему удар в шею.

Преступника задержали, он дал признательные показания. Раненого госпитализировали в тяжелом состоянии. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следствие будет ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения.

Екатерина Лукашевич