Экс-губернатор Кемеровской области рассказал, как просил чиновников изображать йети

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев рассказал о том, как просил чиновников переодеваться в снежного человека, чтобы подогревать интерес людей к горнолыжному туризму. Он признался, что планировал сделать Таштагол и его окрестности «родиной йети».

«Как-то сказал Владимиру Макуте (глава Таштагольского района): "Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. И то, что люди поехали до одного миллиона человек в год, это здорово, но этого мало. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности родиной йети?! Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за все надо платить, покушать, переночевать, развлекаться»,— написал Аман Тулеев в своем аккаунте Instagram. По его словам, позже, с 2010 года в Шории стали отмечать День снежного человека, приуроченного к открытию горнолыжного сезона.

Когда интерес падал, господин Тулеев предлагал главе района «найти кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели». «Как уж там Макута выкручивался — не знаю, но интерес к снежному человеку подогревался»,— уточнил экс-губернатор.

Горная Шория располагается на отрогах Абаканского хребта и Кузнецкого Алатау, на стыке Алтайской и Западно-Саянской горной систем, ее называют Сибирской Швейцарией. Территория расположена рядом с населенным пунктом Шерегеш. Визитная карточка — горнолыжный туризм.

Юлия Сасевич