В Свердловской области прогнозируется потепление до +21 градуса и дожди

С 9 по 11 апреля в Свердловской области прогнозируются потепление до +21° и небольшие дожди. По данным уральского Гидрометцентра, днем 9 апреля температура воздуха в регионе составит +10°…+15°. Осадков не ожидается, утром в отдельных районах прогнозируется гололед. Ветер южный 3-8 м/с.

В субботу, 10 апреля, температура воздуха ночью составит 0°…+5°, днем — +14°…+19°, на севере +8°…+13°. Прогнозируется небольшой дождь. Ветер южный 4-9 м/с.

В воскресенье, 11 апреля, ночью температура воздуха в регионе опустится до +2°…+7°. Днем температура воздуха составит +16°…+21°, на севере до 10°. На юге местами небольшой дождь, на севере небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный 4-9 м/с, днем порывы до 15-18 м/с.

В Екатеринбурге 9 апреля температура воздуха днем составит +12°…+14°. В субботу ночью ожидается +3°…+5°, днем — +16°…+18°. В воскресенье температура воздуха ночью составит +5°…+7°, днем — +18°…+20°.

Илья Смирнов