В Красноярском крае планируют модернизировать систему школьного питания

Власти Красноярского края планируют реализовать федеральный проект модернизации питания школьников, сообщает пресс-служба правительства края. После сибирского региона проект внедрят во всех субъектах РФ.

Решение о старте пилотного проекта было принято на Всероссийском семинар-совещании по вопросам обеспечения качества и безопасности школьного питания.

«Географические и другие объективные условия Красноярского края помогут получить точный срез проблем и решений как для отдаленных и малокомплектных учреждений, так и для крупных административных центров и городов. Поэтому наш опыт послужит хорошей моделью, применимой к любому субъекту»,— сказала министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Предполагается, что с помощью проекта можно будет выявить слабые звенья во всей цепочке хозяйственных и управленческих решений в сфере школьного питания.

Полученные результаты лягут в основу подготовки долгосрочной программы.

В начале марта в Красноярске отравились учащиеся 25 школ. Позже следователи возбудили три уголовных дела: за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ) и по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Юлия Сасевич