В краевое МинЖКХ могут перейти два городских чиновника

Замглавы администрации Перми, курирующий ЖКХ и инфраструктурные вопросы, Игорь Субботин может покинуть мэрию на следующей неделе. Собеседники “Ъ-Прикамье” утверждают, что уход господина Субботина с должности ориентировочно может состояться 14 апреля. В мэрии эти сведения не комментируют.

Ожидается, что после ухода из мэрии чиновник возглавит министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края. А действующий руководитель ведомства Андрей Кокорев продолжит работу в правительстве в качестве вице-премьера, курирующего ЖКХ.

Игорь Субботин работает на должности замглавы администрации Перми с конца 2018 года. Ранее он возглавлял Дзержинский район Перми, работал в структурах ОАО «РЖД».

По данным «Ъ-Прикамье», в случае перехода господина Субботина в краевое министерство он готов забрать с собой и начальника городского департамента ЖКХ Александра Власова. Тот может занять вакантную ставку замминистра, которая освободилась после недавнего ухода в «Газпром» Ивана Денисова.