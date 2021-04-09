На Камчатке устраняют последствия урагана

Штормовой ветер нанес серьезный ущерб населенным пунктам Камчатского края в ночь на пятницу. Коммунальные службы устраняют последствия разгула стихии, передает корреспондент “Ъ”. Жителей Петропавловска-Камчатского призвали по возможности сократить время пребывания на улице.

Как рассказали “Ъ” в мэрии Петропавловска-Камчатского, штормовой ветер повалил деревья, повредил кровлю и фасады зданий, местами поломал ограждения, объекты строительных площадок, снес некоторые ларьки, оборвал электропровода. К утру пятницы в единую диспетчерскую службу поступило 24 сообщения о различных ЧП. По данным властей, системы жизнеобеспечения города работают без сбоев.

«Мы постоянно мониторим самые опасные участки. В городе работает оперативная группа по устранению последствий циклона и недопущению возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан. Собирается информация обо всем, что происходит на территории города, оперативные бригады направляются для устранения последствий циклона. Полностью устранить повреждения на фасадах и крышах удастся только после того, как утихнет ветер»,— сообщил глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин.

Камчатка с 8 апреля находится под влиянием мощного тихоокеанского циклона. По данным Камчатгидрометцентра, ночью в Петропавловске-Камчатском ветер не достиг ураганных значений, его порывы доходили до 30 метров в секунду. Сейчас циклон медленно смещается в Берингово море. В течение дня в краевом центре и окрестностях ветер будет постепенно ослабевать, говорят синоптики.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский